Как правильно сказать на украинском: стати в нагоді чи в пригоді?

Языковед Александр Авраменко отметил, что многие не знают, как говорить правильно на украинском: стати в нагоді или в пригоді. По его словам, эту ошибку допускают более 90% людей.

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Согласно правилам украинского правописания, правильно говорить "цей предмет став мені в пригоді", потому что он "пригодився", а слово "нагода" надо употреблять, когда речь идет о каких-то обстоятельствах. Об этом Александр Авраменко говорит в видео на YouTube.

"Запомните правильный фразеологизм: "Стати в пригоді". То есть: "твій рецепт став мені в пригоді", потому что он пригодился, был полезным", – объясняет филолог.

Также в своем видео уроке языковед рассказывает, что слово "нагода" употребляется тогда, когда речь идет об удобном моменте, обстоятельствах. Например: "при нагоді, зателефонуй мені", – говорит Авраменко.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, об ошибке, которую делают почти все школьники 90-х: как правильно на украинском писать слово "будь ласка".

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