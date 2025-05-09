Только не пишите на украинском 'будь-ласка'! Какую ошибку делают почти все школьники 90-х

Написание слова "будь ласка" через дефис является ошибкой, которая встречается довольно часто. Ведь по правилам украинского правописания это слово всегда пишется отдельно и без дефисов.

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Правильным вариантом, соответствующим нормам литературного украинского языка, является только такой. Почему же именно так, а не через дефис, читайте в материале OBOZ.UA.

Языковеды объясняют, что слово "будь ласка" является восклицанием, этикетной формулой. "Будь" здесь выступает не как частица, которая пишется через дефис (будь-хто), а как отдельное слово. А для того, чтобы легче запомнить правильность написания, эксперты рекомендуют вспоминать, что оно является сокращением от словосочетания "Будьте ласкаві!"

Также, стоит запомнить, что "будь ласка" надо с обеих сторон выделять запятыми, потому что это вставная конструкция.

Несмотря на то, что в сети часто можно встретить комментарии, что раньше в школе учили писать через дефис, языковеды уверяют, что это правило является неизменным и никогда через дефис "будь ласка" не писали. По словам Александра Авраменко, это не является нововведением.

"Так писали и сто лет назад. Это никакая не новация", – уверяет он.

Напоминаем, ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском: крайний или последний раз.

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