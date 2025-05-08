Крайний или последний раз? Как правильно на украинском: объяснение языковедов

В разговорной украинской речи часто можно услышать, что слово "крайний" употребляют вместо "последний". Основной причиной такой замены является своеобразный предрассудок, чтобы слово "последний" не стало "последним разом в жизни".

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Однако, по словам языковедов, говорить "крайний" в значении "последний" – не литературный вариант. Как все же правильно говорить на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

По словам редактора Юлии Мороз, спросить "Хто крайній у черзі?" будет ошибкой. Надо употребить "Хто останній у черзі?". На своей странице в Facebook она объясняет, что:

Последний – это тот, который заканчивает ряд предметов, явлений, действий (противоположное слово – первый), а крайний – тот, что с краю: крайний дом, он сидит крайним.

Языковед Александр Авраменко также объяснил разницу между этими словами. В видео на YouTube он приводит пример со словом "назва":

"Все зависит от того, с какой стороны посмотреть на буквы этого слова: Если сверху – то крайней будет буква "в", если снизу – буква "з", слева – буква "н", а справа – буква "а". А вот последней будет только буква "а". Поэтому правильно спрашивать "Хто останній в черзі?", а не "крайній"", – говорит филолог.

Напоминаем, ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно писать слово "бог" – с большой или маленькой буквы? Есть три основных правила.

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