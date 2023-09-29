Как правильно ухаживать за школьной формой и другой одеждой, чтобы они прослужили год. Советы родителям

Дети начали обучение только недавно, однако у родителей уже возникают вопросы, как сохранить облик школьной формы. Эксперт по одежде Томас Берд раскрыл свои секреты, которые помогут прослужить одежде долгое время.

Прежде всего, нужно научиться правильно стирать школьную форму, отмечает Томас Берд у The Sun. В частности, пользоваться прохладной водой и наливать меньше кондиционера для смягчения тканей.

Блейзеры, например, лучше отжимать руками и не пользоваться сушильной машиной, а повесить на плечиках до полного высыхания. Перед тем, как стирать джемпер вашего школьника, советует эксперт по одежде, выверните его наизнанку, тогда он не будет сбиваться или ворситься.

Видео дня

При стирке белых вещей лучше их замачивать на несколько часов предварительно в теплой воде с одной мерной ложкой пятновыводителя.

"Если ваш ребенок решил быть художником и нарисовать на своей рубашке фломастером, попробуйте положить рубашку или джемпер в раковину и дать им полежать в холодной воде", – делится Берд.

И добавляет, что после этого следует осторожно втереть средство в пятно, чтобы с ним справиться.

Что касается брюк и юбок школьной формы – их следует обязательно выворачивать наизнанку, чтобы убедиться, что деликатная ткань не потрепается, и, конечно, пользоваться низкими температурами стиральной машины.

Чтобы обувь ученика не имела потертостей, всегда наносите слой специальной защиты, прежде чем надеть ее, говорит эксперт по одежде.

"Каждые две недели чистите и полируйте школьную обувь с помощью чистящего воска и черного крема для обуви", – рекомендует он.

Для того чтобы привести в порядок сумку или рюкзак ученика, первое, что нужно сделать – почистить элемент школьной формы. В частности, Берд рекомендует очистить ранец от содержимого, оставив карманы открытыми, и вытряхнуть его, чтобы удалить грязь и крошки.

Затем нужно размешать чайную ложку моющего средства с теплой водой и мягкой губкой или щеткой осторожно очистить видимые пятна, советует эксперт.

"Воспользуйтесь старой зубной щеткой, чтобы почистить молнии, чтобы удалить какие-либо накопления, а затем слейте мыльную воду из сумки и промойте ее прохладной водой", – говорит специалист.

Чтобы удалить лишнюю воду, лучше воспользоваться старым полотенцем. А вот сушить аксессуар в сушильной машине не стоит, так как это может привести к его повреждению от нагрева.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно делать родителям, чтобы помочь детям адаптироваться к школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!