Как правильно заменить на украинском выражение 'в том числе': есть несколько вариантов

Переход на украинский язык для многих стал не только личным выбором, но и сознательной позицией. Однако в повседневной речи до сих пор можно услышать кальки с русского, которые незаметно укоренились в лексике.

Одним из таких искусственных оборотов является выражение "в том числе". Чтобы сделать речь естественной и соответствующей нормам украинского, OBOZ.UA рассказывает, как заменить это выражение.

Иногда кальки с русского воспринимаются как "привычные" и часто остаются незамеченными. Одна из них – выражение "в том числе", которое является дословным переводом русского "в том числе".

В украинском языке нет прямого аналога этому обороту, поэтому его следует заменять другими, естественными для нашего языка словами и конструкциями.

В зависимости от контекста, вы можете выбрать:

"зокрема" – самый распространенный вариант в деловой, публицистической и разговорной речи;

"серед іншого" – хорошо подходит для перечислений или уточнений;

"між іншим" – употребляется как вставной оборот;

"поміж тим" – вариант с легким стилистическим оттенком, что придает тексту выразительности.

Примеры употребления

Неправильно: У тому числі й студенти брали участь у заході.

Зокрема, участь у заході брали й студенти.

Неправильно: Ми обговорили кілька тем, у тому числі нові проєкти.

Ми обговорили кілька тем, серед іншого – нові проєкти.

