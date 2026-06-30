Как приготовить домашнюю колбасу для детей: лучше магазинной

Домашнюю колбасу можно легко приготовить из обычного куриного мяса, используя всего несколько доступных ингредиентов. Такой вариант станет отличным выбором для завтрака, перекуса или бутербродов. Готовая колбаса получается нежной, хорошо держит форму и легко нарезается тонкими ломтиками. Рецепт не требует сложного оборудования, а результат приятно удивит своим вкусом.

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Идея приготовления домашней колбасы для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram.

Ингредиенты:

куриная ножка (бедро и голень) – 1 шт.

сок вареной свеклы – 1 ст. л.

желатин – 1 ст. л. без горки

куриный бульон – 100 мл

лук репчатый – 1/2 шт.

душистый перец – несколько горошин

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Снимите с куриной ножки кожу. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой, добавьте половину луковицы, душистый перец и немного соли.

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2. Доведите до кипения. По желанию первую воду можно слить, после чего снова залить мясо чистой водой.

3. Варите на небольшом огне до полной готовности курицы.

4. Отлейте 100 мл готового бульона и дайте ему остыть. Всыпьте желатин и оставьте набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.

5. После набухания подогрейте желатин с бульоном до полного растворения, но не доводите до кипения.

6. Отделите готовое мясо от костей. Переложите его в чашу блендера, добавьте сок вареной свеклы и бульон с растворенным желатином.

7. Измельчите все до однородной нежной массы. Попробуйте смесь и, при необходимости, добавьте еще немного соли. Форму, чашку или специальные формы для сосисок застелите пергаментом или пищевой пленкой. Переложите мясную массу, разровняйте поверхность и накройте.

8. Поставьте в холодильник на несколько часов, пока колбаса полностью не застынет. Готовую домашнюю колбасу аккуратно извлеките из формы, нарежьте тонкими ломтиками и подавайте к бутербродам, овощам или любому гарниру.

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