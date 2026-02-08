Как приготовить птитим для детей: с курицей и овощами

Домашние блюда для детей должны быть простыми, понятными и мягкими на вкус. Именно таким получается птитим с курицей и овощами, который легко приготовить. Блюдо не требует сложных ингредиентов и хорошо воспринимается детьми. Оно подходит для обеда или раннего ужина и удобно готовится в одной сковородке.

Видео дня

Идея приготовления птитима с курицей и овощами для детей опубликована на странице фудблогера lavle.mommy в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

птитим – 100 г

брокколи – 100 г

морковь – 1 шт.

вода – 1 стакан

твердый сыр – 30 г

специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.

2. Морковь очистите и натрите на мелкой терке, брокколи разберите на маленькие соцветия.

3. На сковородке разогрейте немного масла гхи или обычного масла, выложите куриное филе, добавьте морковь и брокколи.

4. Готовьте на среднем огне около пяти минут, помешивая, чтобы ингредиенты равномерно прогрелись.

5. Всыпьте птитим, залейте водой, при необходимости добавьте минимальное количество специй.

6. Накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне примерно 20 минут, пока птитим станет мягким и впитает жидкость.

7. В конце приготовления посыпьте блюдо мелко натертым сыром, накройте крышкой еще на несколько минут, чтобы он расплавился.

8. Подавайте теплым. Птитим с курицей и овощами имеет мягкую текстуру, нежный вкус и хорошо подходит для детского меню.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: