Как приготовить птитим для детей: с курицей и овощами
Домашние блюда для детей должны быть простыми, понятными и мягкими на вкус. Именно таким получается птитим с курицей и овощами, который легко приготовить. Блюдо не требует сложных ингредиентов и хорошо воспринимается детьми. Оно подходит для обеда или раннего ужина и удобно готовится в одной сковородке.
Идея приготовления птитима с курицей и овощами для детей опубликована на странице фудблогера lavle.mommy в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- птитим – 100 г
- брокколи – 100 г
- морковь – 1 шт.
- вода – 1 стакан
- твердый сыр – 30 г
- специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
2. Морковь очистите и натрите на мелкой терке, брокколи разберите на маленькие соцветия.
3. На сковородке разогрейте немного масла гхи или обычного масла, выложите куриное филе, добавьте морковь и брокколи.
4. Готовьте на среднем огне около пяти минут, помешивая, чтобы ингредиенты равномерно прогрелись.
5. Всыпьте птитим, залейте водой, при необходимости добавьте минимальное количество специй.
6. Накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне примерно 20 минут, пока птитим станет мягким и впитает жидкость.
7. В конце приготовления посыпьте блюдо мелко натертым сыром, накройте крышкой еще на несколько минут, чтобы он расплавился.
8. Подавайте теплым. Птитим с курицей и овощами имеет мягкую текстуру, нежный вкус и хорошо подходит для детского меню.
