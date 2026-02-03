Как приготовить сочное куриное филе для детей: без лишнего жира

Именно куриное филе дети любят больше всего. это нежирное мясо без лишних жилок и с приятным ароматом. Но для малышей его нужно приготовить не только вкусно, но и полезно. Для этого воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке без жира для детей опубликована на странице фудблогера ksy.gapin в Instagram.

Ингредиенты с расчетом на 2 филе (700 г):

1 л воды

1 ст.л. соли

специи

1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

1. Сделать солевой раствор.

2. Оставить в нем филе на 1,5-2 часа.

3. Далее обсушить его.

4. Смазать растительным маслом и натереть специями.

5. В разогретую до 170ʼ духовку отправить курицу 20-22 мин (если филе большое – 25 минут).

6. После того, как духовка уже выключена, оставляем там мясо остыть.

