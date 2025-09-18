Как приготовить вкусные драники для детей: получаются нежирными и хрустящими

Екатерина Ягович
Деруны – одно из любимых блюд, которое обожают как взрослые, так и дети. Но часто они получаются слишком жирными, и это может отпугивать тех, кто следит за питанием. Есть простой способ приготовить их так, чтобы блюдо оставалось сытным, но при этом нежным внутри и хрустящим снаружи. К тому же, рецепт очень быстрый и подходит даже для буднего обеда или ужина.

Идея приготовления вкусных драников для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником victoria.syvak в Instagram.

Ингредиенты:

  • 5-6 средних картофелин
  • 1 яйцо
  • немного зелени по желанию (укроп или петрушка)
  • щепотка соли
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель натрите на мелкой терке и хорошо отожмите сок, чтобы тесто не получилось жидким.

2. Добавьте яйцо, соль и измельченную зелень. Все тщательно перемешайте до однородной массы.

3. На разогретую сковородку смазанную небольшим количеством масла выкладывайте картофельную смесь ложкой, формируя небольшие драники.

4. Жарьте под крышкой на слабом огне по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы они хорошо пропеклись и остались нежными.

5. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

