"Как принять, что твой ребенок – монстр". Психолог объяснила, почему сериал "Юношество" должны посмотреть все родители
Украинская психолог Наталья Задорожная советует посмотреть сериал "Юношество" всем родителям, ведь он стал мощным призывом для исследования подростковой темы. Кинолента не дает простых ответов, однако показывает правду о психопатии.
По словам специалиста, переживания родителей главного героя вызывают много сострадания, ведь трудно принять то, что твой ребенок монстр. Об этом подростковый психолог рассказала в Instagram.
Эксперт говорит, что часто людей с врожденной неполноценностью нервной системы (психопатией) считают справедливыми, чувствительными и интересными личностями. В то же время природу зла не всегда можно понять, а для ее обнаружения не так много инструментов.
"Этот фильм – мощный и провокационный призыв об исследовании подростковой темы. Он не дает простых ответов, как бы ни хотелось обвинить гаджеты или порно. Природа зла не всегда оказывается понятной и, к сожалению, у нас не так много инструментов борьбы и обнаружения ее. Обязательный фильм для просмотра родителям", – написала специалист.
Она объясняет, что окружение, в котором находился главный герой, еще больше укрепило внутреннее разрешение на насилие. В то же время, обзоры фильма часто сводились к тому, что девушка сама виновата.
Самому подростку не жалко свою жертву, он не сожалеет о преступлении и не беспокоился о чувствах родителей. Он хотел оставаться лучшим и быть в обычной среде. Кроме того, Задорожная обращает внимание на поведение парня и реакцию психолога, которая сумела держать границы.
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