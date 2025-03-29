В школах Великобритании из-за сериала 'Юношество' появятся новые уроки для мальчиков

Школьникам в Великобритании со следующего учебного года введут уроки, как противостоять женоненавистничеству и токсичной маскулинности. Также ученики начальной и средней школы будут учить, как преодолевать тяжелые эмоции и сосредотачиваться на борьбе с секситским контентом.

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Такие инициативы вводятся из-за сериала "Юношество" о подростке, которого арестовали за убийство девочки под влиянием онлайн-пропаганды, информирует The Independent. Директора школ обратились к родителям с призывом поговорить со своими сыновьями и учебными заведениями, где они учатся, если их что-то беспокоит в поведении детей.

В то же время учителя поделились, что среди подростков наблюдается рост сексистского поведения, поэтому видны меры, которые будут бороться с этой проблемой.

Администрации школ также отметили, что в учебных заведениях часто недостаточно моделей и существует проблема с подбором кадров. В частности, мужчины сейчас составляют лишь треть персонала по сравнению с почти половиной, которые фиксировались 30 лет назад.

Педагоги обращают внимание на положительное влияние обучения здоровому мужеству. В частности, учитель Вилл Адолфи, который проводит программы по маскулинности (образовательная и просветительская программа, способствующая управляемым дискуссиям в безопасных местах о традиционных мужских гендерных ролях и предотвращении сексуального насилия), заметил влияние сериала.

"У меня уже были учителя, которые ссылались на это. Я сказал всей своей команде: "Теперь это домашнее задание, потому что учителя будут ссылаться на него". Эта телепередача действительно показывает, насколько важно привлекать мальчиков и мужчин, иначе мы можем потерять их из-за изоляции, а также из-за маносферы и гендерного насилия", – отметил Адолфи.

Он также добавил, что общество еще не знает, как на самом деле выглядит здоровая маскулинность в культурном плане, ведь она мало изображена в фильмах и на телевидении.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил восхищение сериалом "Юношество". Кроме того, он поддержал кампанию, направленную на показ фильма в школах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает тайный язык подростков из сериала "Юношество".

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