Маносфера, инцелл и теория '80/20'. Что означает тайный язык подростков из сериала 'Юношество', который стоит посмотреть родителям и учителям

Сериал "Юношество" (Adolescence) взбудоражил много дискуссий вокруг себя, однако его рекомендуют посмотреть родителям и учителям, чтобы понимать "тренды" кибербуллинга и влияние социальных сетей на детей. Сама кинолента содержит объяснение тайной речи современных подростков, которая не свойственна поколению миллениалов. Так, поколение зуммеров может использовать всего один смайл для того, чтобы обмениваться мыслями или смеяться над кого-то.

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Сериал об аресте 13-летнего школьника, подозреваемого в убийстве девочки из параллельного класса. Его семья не казалась "проблемной", он не был агрессором, булером или драчуном. Освитория поделилось тайным языком подростков, расшифровав такие понятия как маносфера, инцеллы и что означает теория 80/20.

Так, например, эмодзи "красная таблетка" символизирует познание истины и пробуждение правды о гендерной динамике. В сериале это означает, что дети принимают идеологию "маносферы".

Маносфера пропагандирует токсическую маскулинность и мизогинию (скрытое или открытое женоненавистничество) и предусматривает токсическое онлайн-пространство. Субкультура маносферы отсылает к теме радикальных женоненавистнических взглядов мужчин.

Инцеллы – это мужчины, считающие себя бесполыми из-за неспособности найти романтического или сексуального партнера и испытывающих ненависть к женщинам. Инцеллы склонны обвинять женщин в своих проблемах, считая, что они монополизировали сексуальные контакты и сделали это ресурсом, через который можно манипулировать мужчинами.

Теория 80/20 предполагает, что 80% женщин интересуются только 20% мужчин. При этом зуммеры пользуются смайликом "100".

Также каждый цвет сердца имеет разное значение. Так, красное говорит о любви, фиолетовое – проявление сексуального желания, желтое – интерес с запросом на взаимность: "Мне интересно, а тебе?", розовое – интерес без сексуального подтекста, оранжевое – поддержка или ободрение.

Эмоди фасоли инцеллы используют для идентификации или самоидентификации парня как инцелл.

Кинокритики считают, что сериал показывает родителям и учителям, что такой сюжет может оказаться вполне реальным. Ведь современные подростки принадлежат себе и социальным сетям, что может стать плохим воспитанием. Кроме того, внимание делается и на системе образования, где дети могут видеть грубость, пренебрежение или пренебрежение.

Авторы сериала призывают находить новые способы запрещения соцсетей для подростков. Кроме того, они считают, что взрослым необходимо прислушиваться к детям и говорить с ними, ведь их проблемы настоящие. Это важно для того, чтобы своевременно понять и помочь школьникам.

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