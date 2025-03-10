Как привить ребенку любовь к чтению: украинка поделилась опытом школ в Великобритании

Система британского образования делает все, чтобы дети не просто научились читать, а действительно полюбили книги. Именно потому как родители, так и учителя пытаются разными способами помочь школьникам привить любовь к этому полезному навыку.

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Украинская учительница, преподающая в Великобритании, Надежда Майбогина в сообщении в Facebook поделилась опытом иностранных учебных заведений. Так, школьников поощряют не только разной литературой, но и пытаются организовывать разные события, как экскурсии в библиотеки или ярмарки подержанных книг.

В школах уроки чтения проводятся в смешанных разновозрастных группах, формирующихся по уровню понимания и индивидуальных достижений учеников. На таких занятиях школьники читают вслух и обсуждают содержание с учителем. Также у детей есть дневники чтения, куда родители записывают, что читали мальчики и девочки.

Каждый день младшие школьники приносят домой книги из библиотеки. В то же время подростки должны носить с собой в школу книгу для внеклассного чтения, а ее наличие может проверяться при регистрации накануне уроков.

По меньшей мере, раз в год в учебных заведениях организуют книжные дни для родителей, приглашают представителей книжного бизнеса, устраивают ярмарки, где можно приобрести книги со скидками. Несколько раз в год учителя и школьники переодеваются в пижамы, собираются в укромных уголках классов или библиотеки небольшими группами и читают.

В школах проводят недели книг, когда детям читают на иностранных языках. А также учителя приносят фото своих полочек и школьники должны угадать где чья и рассказать, что о человеке говорят его книги. Кроме того, организовуют день костюмов книжных героев. В течение пяти дней ученики и учителя переодеваются в любимых персонажей. В учебных заведениях проводят ярмарки, где дети выступают продавцами.

Поддерживают инициативу чтения и на уровне общин, проводя разные конкурсы с наградами. Младшие школьники посещают библиотеки, где знакомятся с их работой и учатся пользоваться ресурсами. Дети также имеют доступ к электронным библиотекам, оплачивает который школа.

В начале и конце года проводятся тестирования на определение уровня чтения: скорости, понимание текста и словарный запас. Для более слабых детей проводят дополнительные уроки. В то время как выпускные экзамены по английскому языку направлены не на грамматику, а навыки чтения, анализа текстов и написания собственных произведений.

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