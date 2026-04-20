'Как приятно читать переписку двух адекватных людей!' Украинцев поразил диалог репетитора с мамой ученика, который не явился на урок

Репетитор английского языка Дарья поразила сеть перепиской с мамой ученика, который не явился на урок. Педагог спросила у женщины, почему парня не было, на что та ответила, что ночью был обстрел, поэтому он пришел из школы и лег спать. Она извинилась за такую ситуацию и сказала посчитать урок как проведенный.

Видео дня

Педагог ответила, что после подобных ночей не только детям нужно время на восстановление, а в нем нуждаются и взрослые. Кроме того, она отметила, что и сама могла бы оказаться в такой ситуации, поэтому деньги за урок она брать не будет. Об этом репетитор рассказала в заметке в Threads.

Украинцы подчеркнули, что это коммуникация между взрослыми людьми. Они поддержали решение педагога, отметив, что это говорит о прекрасном отношении к своим ученикам. Коллеги репетиторки удивлялись, можно ли было бы сделать иначе, ведь в современных реалиях взрослые истощаются от бессонных ночей, а дети тем более. Кроме того, многие отмечали и на адекватность поведения мамы, которая не стала возмущаться, а попросила прощения за пропуск урока сыном.

"Замечательная, взрослая коммуникация с обеих сторон учитывая обстоятельства в которых живем потому что приоритеты иногда смещаются".

"Точно как вы. Спасибо за понимание и эмпатию. А с ученика вкусности вам".

"Вы замечательная! Очень приятно видеть такое хорошее отношение к своим ученикам".

"Так же, потому что бывало я из-за обстрелов все будильники игнорировала потому что организм просто отрубался в ноль".

"Абсолютно прекрасная и адекватная переписка! Спасибо вам за человечность!"

Напомним, репетитор по математике Наталья Носпоказала переписку с ученицей 7 класса, которая пропустила занятия. Когда педагог спросила у девочки причину отсутствия на уроке, та ответила, что ее мама забыла написать о том, что школьницы не будет. Она спросила у коллег, как они относятся к такому отношению к обучению. По словам самой репетиторки, в 7 классе ребенок уже может сам нести ответственность за свои занятия. В то же время, она отметила, что есть ученики 3-6 классов гораздо более самостоятельные.

В комментариях взгляды пользователей сети разделились. Многие говорили, что коммуникацию следует вести с родителями, а не детьми. К тому же, именно в 7 классе в разгаре подростковый возраст, поэтому фокус внимания смещается с обучения и ученики могут быть безответственными. В то же время, многие указывали на то, что продолжать сотрудничать с такими учениками не стоит. Так, педагоги рассказывали, что в подобных ситуациях снимают оплату за урок и считают его проведенным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!