Как проходит регистрация на сертификацию учителей-2025: названы самые пассивные регионы Украины

1276 учителей начальных классов, 381 украинского языка и литературы, 380 математики, 307 истории и гражданских дисциплин, а также 489 английского уже зарегистрировались на прохождение сертификации. Подать заявку педагоги могут до 6 января, дополнительный период продлится с 7 по 9 января.

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Такую информацию предоставил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там также предоставили статистику по ходу регистрации по регионам.

Так, учителей начальных классов меньше всего зарегистрировалось в Луганской области – 19,05%, Херсонской – 25%, Донецкой – 30, 91%. В Ивано-Франковской области подало заявки 61,29% педагогов, Тернопольской – 65,31%, Запорожской – 69,64%. В то же время, 100% карточек-заявок имеют Винницкая, Житомирская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Учителя украинского языка и литературы меньше регистрируются в Херсонской области – 16,67%, Ривненской – 23,40%, Одесской – 23,81%, Донецкой – 24%. По 25% имеют Волынская, Житомирская, Киевская, Кировоградская. Ни один из регионов не набрал 100% заявок.

Учителей математики меньше всего в Херсонской области – 8,33%, Черновицкой – 14,81%, Волынской – 15,91%. Больше всего – в Полтавской 81,58% и Винницкой – 75%.

В Херсонской и Луганской областях не зарегистрировалось ни одного учителя истории. 11,36% педагогов подали заявления в Волынской области, в Киеве – 16,39%, в Ивано-Франковской области – 17,02%, Черновицкой – 18,52%.

Самыми активными в регистрации оказались учителя английского языка. Так, остались места для прохождения сертификации только в Херсонской области, где сформировано 40% карточек-заявок, Луганской – с 66,67%, Одесской – 83,33%, Николаевской – 93,33%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что независимая оценка профессиональных знаний и умений школьных преподавателей математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин и начальных классов состоится 8 февраля 2025 года.

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