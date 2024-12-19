Когда пройдет сертификация учителей в 2025 году: МОН определило даты тестирования

Министерство образования и науки определило даты прохождения сертификации учителями в 2025 году. Независимая оценка профессиональных знаний и умений школьных преподавателей математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин и начальных классов состоится 8 февраля 2025 года.

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Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства образования и науки, обнародованном на официальном сайте. Сертификация учителей английского состоится 13 сентября. Правильные ответы будут обнародованы до 10 февраля и до 15 сентября соответственно.

Учителя математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, а также начальных классов получат свои результаты до 25 февраля в личных кабинетах. Английского языка – до 24 сентября. Подать апелляционную жалобу педагоги смогут в течение трех дней со дня оглашения результатов сертификации.

Второй этап тестирования, где происходит самооценка участниками собственного педагогического мастерства для учителей начальных классов, украинского языка и литературы, математики, истории должен пройти до 9 марта. Английского языка – до 15 октября. Результаты будут получены до 12 марта и 20 октября соответственно.

Третий этап предполагает изучение практического опыта работы учителей. Для педагогов каждой дисциплины он будет проходить в разные периоды:

учителей начальных классов – 20.03.2025 – 23.05.2025

украинского языка, истории, математики – 20.03.2025 – 13.06.2025

английского языка – 24.10.2025 – 21.11.2025

Пороговые баллы будут определены по 5 декабря 2025 года.

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