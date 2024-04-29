Кто должен разрешать спорные ситуации между учителями при распределении часов: объяснение специалиста

Распределение нагрузки учителей – это часть процесса тарификации, который происходит ежегодно. За его основу взята Инструкция о порядке вычисления заработной платы работников образования. В случае, если возникают спорные ситуации между учителями, то их должен решать руководитель учебного заведения, комиссия по трудовым спорам или суд.

Об этом рассказал научный сотрудник Аналитического центра "ОсвітАналітика" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко Владимир Божинский в интервью Новой украинской школе. Он отметил, что в случае возникновения конфликта между педагогами начальных классов и "предметниками" из-за распределения учебных часов, директор школы должен оценить каждого работника и учесть все обстоятельства, решая вопрос.

"Очевидно такие вопросы педагоги задают, учитывая, что существует утвержден перечень обязательных условий, правил, по которым руководитель учебного заведения должен действовать, распределяя часы между учителями. И что этот "список" опирается на квалификационные категории, педагогические звания, специальности и уровни образования, опыт работы, количество часов повышения квалификации или другие достижения педагогического работника. Но новость в том, что такого перечня нет", – делится Божинский.

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Он отмечает, что согласно профессиональному стандарту, учитель начальных классов, заведения общего среднего и начального образования используется для оценки компетентностей при аттестации или сертификации, а не при распределении педагогической нагрузки. Поэтому полномочия и ответственность за утверждение лежит на руководителе учебного заведения.

В случае, если после выпуска 4 первых классов набрался только один, то ситуация будет зависеть от возможности "догрузить" учителей начальных классов по другим учебным предметам, часам кружковой работы и т.д.

Специалист отметил, что классные руководители и учителя-предметники равны в своих правах и для установления им неполной педагогической нагрузки требуется письменное согласие педагогов.

Если же этого согласия нет, то могут применяться механизмы трудового законодательства. В частности, сокращение, изменение существенных условий труда и т.д.

По его словам, если вопрос трудовых конфликтов не может быть рассмотрен комиссией трудовых споров, то в таком случае остается только суд.

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