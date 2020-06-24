Как пройдет ВНО в Украине: Ляшко озвучил "карантинную" инструкцию

Внешнее независимое оценивание 2020 года будут проводить исключительно с соблюдением противоэпидемических требований. Аудитории будут дезинфицировать, а для участников разработают маршруты.

Об этом сообщил во время брифинга 24 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в каждом пункте тестирования будут организованы четкие маршруты мероприятия учеников в аудитории. На входе будут разработаны определенные графики.

Стало известно, как будет происходить ВНО в Украине

Все участники будут приходить на сдачу ВНО в определенное время, а перед входом их будут опрашивать о состоянии здоровья:

с ними будут общаться медики:

измерят температуру;

четко определят аудиторию;

на входе будут выдавать защитные маски.

"В аудитории будет 15 человек. Места расставлены так, чтобы дистанция между учениками была не менее 1,2 метра. По школам расставлены антисептики для обработки рук. В санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца. Все сделано для того, чтобы безопасно провести ВНО", – рассказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.