Як відбудеться ЗНО в Україні: Ляшко озвучив "карантинну" інструкцію

Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року проводитимуть винятково з дотриманням протиепідемічних вимог. Аудиторії дезінфікуватимуть, а для учасників розроблять маршрути.

Про це повідомив під час брифінгу 24 червня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, у кожному пункті тестування будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. На вході розроблять певні графіки.

Стало відомо, як відбуватиметься ЗНО в Україні

Усі учасники будуть приходити на здачу ЗНО за визначеним часом, а перед входом їх опитуватимуть про стан здоров'я:

з ними спілкуватимуться медики:

виміряють температуру;

чітко визначать аудиторію;

на вході видаватимуть захисні маски

"В аудиторії буде 15 людей. Місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була не менше ніж 1,2 метра. По школах розставлені антисептики для обробки рук. В санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники. Все зроблено для того, щоб безпечно провести ЗНО", – розповів Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.