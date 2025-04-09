'Как прошел день в школе?' Как помочь детям открыться и сказать больше, чем 'хорошо'

Большинство родителей на вопрос "Как прошел твой день в школе?" получают от детей простой ответ, что все хорошо. И хотя этого бывает недостаточно, иногда очень трудно вывести своего ребенка на более откровенный разговор.

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По словам психологов, чтобы этот диалог получился результативным, к нему следует подготовиться. На сайте Phys Org собрали советы экспертов, которые помогут узнать, как действительно у вашего ребенка прошел день в школе.

Почему дети не любят говорить?

В школе у ребенка может быть слишком много активности – социальные, академические и физические требования утомляют, и ему хочется немного покоя. А ответ на "Как сегодня прошло в школе?" требует значительных усилий и принятия решений по синтезу информации, полученной в течение насыщенного дня. Кроме того, по словам экспертов, ребенок также может затрудняться ответить, если считает, что родителей может разгневать или расстроить сказанное им.

Как подготовиться к разговору?

Психологи рекомендуют родителям активнее готовиться к таким беседам и найти подход, который поможет привлечь ребенка к более детальному рассказу.

Подумайте о цели: спросите себя, интересует ли вас конкретная информация или просто общение с ребенком? Если вам нужен детальный ответ, то и вопросы следует задавать так, чтобы ребенок мог без лишних раздумий ответить. Например, спросите: "У тебя была сегодня контрольная? Какой результат?"

Выберите правильное время: вместо того, чтобы спрашивать ребенка сразу после школы, стоит подождать немного. Разговор может быть более легким и интересным, когда ребенок отдохнет, поест и проживет накопленные в течение школьного дня эмоции.

Подумайте о пространстве: беседы лицом к лицу могут создавать давление и выглядеть как допрос. Вот почему психологи обычно размещают терапевтические стулья под небольшим углом, чтобы создать спокойную, непринужденную атмосферу, где легче говорить о сложных вещах.

Поэтому, эксперты советуют проводить такие разговоры, когда вы находитесь бок о бок со своим ребенком. К примеру, прогулка, рукоделие, игра, занятия спортом или приготовление пищи. Ваш ребенок может спонтанно поднять тему или вы можете моделировать разговор, рассказывая сначала о своем дне.

На что важно обратить внимание

Психологи рекомендуют создавать комфортную, безопасную среду для вашего ребенка во время общения, чтобы ребенок не чувствовал давления или обязанности рассказывать вам то или иное. А если вы хотите, чтобы эти разговоры стали регулярными, воспользуйтесь этими советами:

По-настоящему слушайте: если ваш ребенок начинает разговор, сосредоточьте на этом внимание и энтузиазм (это значит, что нужно отложить телефон, книгу, работу и послушать). Если вы заняты размышлениями о том, что вы собираетесь сказать дальше, пока ваш ребенок говорит, это не качественное слушание.

Покажите, что вы слушаете: отвечайте ребенку, перефразируя то, что он сказал, или уточняя его чувства. Это помогает чувствовать, что его слушают и понимают.

Будьте участливы и интересны: стремление защитить наших детей сильно, но вместо того, чтобы пытаться дать совет или решить проблему за них, задавайте интересные вопросы, или просто молчите, запоминая все, что говорит ребенок. Это помогает показать, что о ребенке заботятся, и позволяет ему владеть собственным опытом и реакциями.

Отмечайте сильные стороны: когда ваш ребенок говорит, обратите внимание на неявные сильные стороны и ценности, чем поделился ваш ребенок. Когда родители освещают сильную сферу или навыки ребенка, это помогает развить его самосознание.

И помните, что волшебной формулы для разговора с детьми не существует. Каждая беседа, как и каждый человек – разные, так что экспериментируйте.

Ранее OBOZ.UA писал о 20 небанальных вопросах, чтобы узнать, как прошел день ребенка.

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