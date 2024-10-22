Вместо 'Как там школа?' 20 небанальных вопросов, чтобы узнать, как прошел день ребенка

Часто родители получают в ответ на вопрос о том, как прошел день ребенка в школе, краткий ответ "Все нормально". На этом разговор заканчивается, и все расходятся по своим делам.

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На самом же деле дети возвращаются из школы с большой сумкой информации, которой должны поделиться и с родителями. Издание "Освiторiя" собрало 20 небанальных вопросов, которые помогут родителям больше узнать о жизни ребенка в школе и построить с ним качественный диалог.

Какая самая крутая вещь, которую ты видел сегодня?

Чему ты научился сегодня?

Что интересного вы сегодня делали на перемене?

Что заставило тебя сегодня улыбнуться?

Какой урок тебе понравился больше всего, а какой меньше всего?

Если бы о твоем сегодняшнем дне сочинили песню, какой она была бы?

Чего тебе нужно больше делать в школе, чего меньше?

Кто тебе помог? Кому ты помог?

Если бы ты стал невидимкой, что бы ты делал в школе?

Какую часть дня ты ждешь с нетерпением? Какой – боишься?

Если бы у тебя был только один урок в день, какой предмет ты выбрал бы?

Будь этот день эмоцией, какая бы она была?

Что тебе не удалось на этой неделе? А что удалось?

Ты сегодня гордился собой? Из-за чего?

Что сегодня было сложным или непонятным тебе?

Какое событие сегодня было самым интересным?

Что нового ты узнал за день?

Если бы ты на один день стал учителем, чему бы ты научил своих одноклассников?

Было ли что-нибудь, что тебя смутило?

Если бы сегодняшний день можно было прожить еще раз, что ты сделал бы по-другому?

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