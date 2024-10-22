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Вместо "Как там школа?" 20 небанальных вопросов, чтобы узнать, как прошел день ребенка
Часто родители получают в ответ на вопрос о том, как прошел день ребенка в школе, краткий ответ "Все нормально". На этом разговор заканчивается, и все расходятся по своим делам.
На самом же деле дети возвращаются из школы с большой сумкой информации, которой должны поделиться и с родителями. Издание "Освiторiя" собрало 20 небанальных вопросов, которые помогут родителям больше узнать о жизни ребенка в школе и построить с ним качественный диалог.
- Какая самая крутая вещь, которую ты видел сегодня?
- Чему ты научился сегодня?
- Что интересного вы сегодня делали на перемене?
- Что заставило тебя сегодня улыбнуться?
- Какой урок тебе понравился больше всего, а какой меньше всего?
- Если бы о твоем сегодняшнем дне сочинили песню, какой она была бы?
- Чего тебе нужно больше делать в школе, чего меньше?
- Кто тебе помог? Кому ты помог?
- Если бы ты стал невидимкой, что бы ты делал в школе?
- Какую часть дня ты ждешь с нетерпением? Какой – боишься?
- Если бы у тебя был только один урок в день, какой предмет ты выбрал бы?
- Будь этот день эмоцией, какая бы она была?
- Что тебе не удалось на этой неделе? А что удалось?
- Ты сегодня гордился собой? Из-за чего?
- Что сегодня было сложным или непонятным тебе?
- Какое событие сегодня было самым интересным?
- Что нового ты узнал за день?
- Если бы ты на один день стал учителем, чему бы ты научил своих одноклассников?
- Было ли что-нибудь, что тебя смутило?
- Если бы сегодняшний день можно было прожить еще раз, что ты сделал бы по-другому?
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