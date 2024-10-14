Почему учеба – один из лучших способов борьбы со стрессом у школьников: разъяснение нейробиолога

Обучение может быть для детей одним из лучших способов уладить со стрессом. Если учебный процесс правильно организован для школьников, они будут воспринимать его не как борьбу, а как возможность учиться новому.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал кандидат биологических наук, соавтор "Зминотворцев", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Петр Черноморец. По словам ученого, когда человек узнает что-то новое и исследует мир, это возбуждает дофаминовую систему, поэтому оказывает положительное влияние на адаптацию к стрессу.

"Единственная проблема в том, что у нас преимущественно обучение так организовано, что его делают максимально неприятным и дискомфортным. В таком варианте оно, конечно, не помогает, потому что у большинства людей какое убеждение относительно обучения? Что обучение – это сложно, это придется бороться с собой", – отметил он.

Черноморец считает, что антистрессовое обучение – это когда ребенку интересно исследовать мир еще с самого раннего возраста, он задает вопросы и делает собственные эксперименты. Взрослые должны ему в этом помогать, не останавливать от собственных исследований и отвечать на вопросы именно тогда, когда он их задает.

"Но в принципе обучение – это один из лучших способов работы со стрессом. Просто оно должно быть организовано не по программе, и не потому, что ты должен, а просто как прекрасная возможность. Если это прекрасная возможность, то дети как раз очень быстро идут на такие вещи", – сказал нейробиолог.

Он также отметил, что детей следует учить проживать эмоции и взаимодействовать с ними, однако проблема в том, что есть мало людей, которые могли бы это сделать. Педагог, прослушавший один курс об этом, не сможет помочь.

"Часто учителя, прошедшие обучение по эмоциям и потребностям, но не проработавшие лет три-пять с психотерапевтом свои эмоции и потребности, просто получают в руки инструмент, как глубже изнасиловать ребенка в эмоциональном смысле. То есть, они получают дополнительные инструменты, которые потом применяют не очень корректным способом", – отметил Черноморец.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Петра Черноморца, для школьников, испытывающих стресс, уроки проходят формально. Если ребенок истощен и не выспался после воздушных тревог, то учиться в течение дня он не будет.

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