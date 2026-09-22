Как работают детские сады в Киеве во время воздушной тревоги и могут ли родители заходить в укрытия

Независимо от уровня воздушной тревоги, желтого или красного, работники детских садов действуют в соответствии с утвержденным планом реагирования, а дети и персонал перемещаются в укрытия. Если об опасности было объявлено до начала рабочего дня, дошкольное учебное заведение открывается после отбоя и прибытия сотрудников на рабочие места.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. Там отмечается, что детей принимают после отбоя тревоги и когда сотрудники уже прибыли на рабочие места.

В то же время во время воздушной тревоги родителям не рекомендуется покидать безопасное место и направляться в детский сад, поскольку это создает угрозу жизни и здоровью как взрослого, так и ребенка. Если тревога застала по дороге в детский сад, необходимо позаботиться о собственной безопасности и безопасности ребенка и пройти в ближайшее укрытие. Если таким укрытием является дошкольное учебное заведение, родители могут самостоятельно переместиться туда вместе с ребенком и передать его ответственному работнику.

В то же время работники детского сада не покидают укрытие для встречи с родителями, поскольку это может подвергнуть опасности других воспитанников. После приема ребенка работник обеспечивает его пребывание в укрытии вместе с другими до отбоя.

Если воздушная тревога началась во время учебного процесса, ответственные сотрудники организованно сопровождают детей в укрытие, проводят перекличку, контролируют наличие каждого ребенка и учитывают его потребности. Дети находятся в укрытии под присмотром сотрудников до окончания опасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время "желтого" уровня опасности со стороны средств воздушного нападения (угроза со стороны дронов) дети не могут продолжать обучение в классах. Учебный процесс прерывается, и все должны направляться в укрытие. По возможности уроки можно продолжать проводить в убежище.

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