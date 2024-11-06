Отдать можно с 6 недель, стоимость достигает 2 тысяч евро, а дети ходят просто играть: как работают детсады в Нидерландах

В Нидерландах отдать малыша в детский сад можно с шести недель. Обычно родители ждут, пока у мамы закончится декретный отпуск, который длится в этой стране 10 недель. Поэтому примерно в 2,5 месяца ребенок начинает посещать дошкольное учебное заведение.

Видео дня

Об этом рассказала эксперт в образовании детей в Нидерландах Татьяна Пастернак в интервью Radio Ukraine The Netherlands. По ее словам, родители, с согласия работодателя, могут брать также удлиненный отпуск, который может длиться до полугода. Делать это может как мама, так и отец.

Пастернак также отметила, что в Нидерландах сады не бесплатны, однако родители могут получать определенную помощь в оплате дошкольных учебных заведений. Кроме того, при регистрации в электронную очередь необходимо указывать место жительства, свои доходы, количество часов и дней, в течение которых ребенок будет находиться в детском саду. Обычно час стоит от 2 до 12 евро (около 88 – 530 гривен). Иногда платить в месяц нужно около 2 тысяч евро. Дополнительную информацию о компенсации можно получить непосредственно в учебном заведении.

Специалист отмечает, что до 2 лет дети обычно приходят в садик играть и учить язык, изредка это может длиться до 4-5 лет. Ведь Нидерланды достаточно интернациональная страна. В основном малыши находятся в учебном заведении только половину дня.

Пастернак говорит, что в этой стране также есть опыт, когда отпуск по уходу за ребенком берут бабушка или дедушка. В частности, они получают выплаты за то, что ухаживают за внуками.

"То есть бабушка может взять себе один выходной в неделю по уходу за внуком, который будет оплачивать работодатель, или государство. Это будет отдельно оформлено", – говорит эксперт.

Также в этой стране могут ухаживать за малышами подростки с 14 лет, добавляет специалист. Однако, по ее словам, следует предварительно познакомиться с такой няней, чтобы убедиться, что ребенок будет находиться в безопасности.

В то же время, если родители имеют какую-то незапланированную поездку, то они могут подать заявление в учебное заведение за две недели, но иногда администрация может пойти навстречу, если к ней обратятся в более короткие сроки.

Специалист отмечает, что в Нидерландах нет украинских садов. Хотя все они частные и достаточно дорогие. Поэтому часто бывает так, что родитель должен отдавать всю свою зарплату на то, чтобы ребенок посещал дошкольное учреждение.

Пастернак объясняет, что в Нидерландах школа начинается в 4 года, и уже почти сразу после дня рождения родители получают приглашение.

"Например, день рождения будет 1 июня и ему исполнится четыре года, на следующий день – 2 июня он уже приглашается в школу. И такая школа, это уже бесплатно", – делится эксперт.

Однако, по ее словам, до 5 лет дети не обязательно должны посещать такое учебное заведение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему дети в Нидерландах самые счастливые в мире и каких 6 секретов придерживаются их родители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!