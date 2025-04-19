Как работают школы в КНДР: учителя бьют детей, постоянные оды Ким Чен Ыну и уроки самокритики

В школах Северной Кореи ученики не менее трех уроков в день изучают всю семью Ким Чен Ына. Среди тем, которые должны знать школьники, главной становится "История детства и революционная история". Даже если ребенок отлично владеет корейским, английским, математикой, историей, естественными науками и другими предметами, общая оценка будет зависеть от уровня владения идеологическими дисциплинами.

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Об этом рассказала 23-летняя Белла Сео, сбежавшая из этой страны, передает Mirror. По ее словам, кроме изучения истории семьи Чен Ына, каждый день дети должны убирать портреты лидера своей страны и петь песни верности. По субботам для всех проходят обязательные уроки самокритики, где ученики признают свои идейные недостатки.

После уроков школьники остаются в заведении для работы. Например, ученики должны выравнивать каменистый школьный двор, засыпая его песком, носят тяжелые мешки. Кроме того, дети должны покрывать расходы на проект. В заснеженные дни школьники убирают снег перед началом занятий. В это время уроки начинаются со второго или третьего.

Хотя официальной оплаты за обучение нет, но ученики должны вносить вклад через "молодежные проекты" и другие финансовые требования. Деньги нужно сдавать на дни рождения учителей, свадьбы и семейные праздники.

"Это тяжелое бремя для семей, которые выживали на ежедневные заработки. Некоторым родителям приходилось голодать, чтобы оплатить эти школьные расходы. Ученики, которые не могли заплатить, часто сталкивались с социальным отчуждением со стороны одноклассников или физическими наказаниями со стороны учителей, в зависимости от настроения и личности учителя", – рассказывает девушка.

По ее словам, избиение учителями – обыденное явление. Хуже всего приходилось девочкам, которые убирали классы. Если они делали что-то не так, то получали более суровые наказания. Одну из подруг Сео учитель побил за то, что она шумела во время уборки.

"Учитель схватил ее за волосы, ударил ее и бросил об учительский стол. Ей пришлось плакать и умолять извинения. Позже ее родители посетили школу и получили извинения от учителя, но инцидент не рассматривался как серьезная проблема. Это был лишь один из многих распространенных случаев школьного насилия", – сказала Сео.

В Северной Корее обязательны пять лет начальной школы и шесть лет средней. Южную Корею изображают как "бедную и голодающую" страну под американским ботинком, а сами США – это "вечный враг с которым нельзя сосуществовать".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во Вьетнаме родители школьников просят, чтобы учителя били их детей линейками по рукам. В этой стране до сих пор имеются такие методы наказания в учебных заведениях, которые можно было наблюдать в украинских школах более 20 лет назад.

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