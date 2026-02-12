Как разрешение на выезд за границу 18-22-летних мужчин повлияло на образование: МОН подвело первые итоги

Разрешение на выезд за границу 18-22-летних мужчин не вызвало массового оттока студентов из украинских университетов. Наоборот, количество отчислений в первом семестре 2025 года значительно сократилось.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Трофименко в комментарии украинскому медиа. В 2025 году из учебного процесса выбыло на 40% меньше студентов, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время зафиксирован рост интереса к программам международного обмена.

Чиновник отметил, что новые правила выезда не навредили украинскому образованию.

"Решение об открытии границ для мужчин 18-22 не повлияло на участие этой категории лиц в образовательном процессе Украины. Еще одна положительная тенденция – это, безусловно, большее участие студентов в программах академической мобильности", – сказал Трофименко.

Напомним, после внесения изменений в правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно массового выезда за пределы Украины этой категории лиц не зафиксировано. Конечно, молодые люди покидают территорию Украины, но многие такие граждане также заезжают обратно.

Государственная пограничная служба не ведет статистического учета по возрастным категориям, поскольку это не предусмотрено.

В ГПСУ отметили, что эта категория мужчин действительно выезжает за пределы Украины, но они также возвращаются обратно в страну.

