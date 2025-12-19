В Украине неожиданно выросло количество иностранных студентов: какая специальность самая популярная

В Украине в 2025 году выросло количество иностранных студентов, зачисленных в высшие учебные заведения. Так, в 2024-м их было 4 941, а в этом году на 534 больше – 5 475 человек.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что это говорит о том, что украинское высшее образование остается конкурентоспособным и привлекательным для иностранцев даже во время войны. Самой популярной специальностью в 2025 году стал менеджмент.

Также высокий спрос сохраняется на медицину, право и компьютерные науки. Кроме того, абитуриенты выбирают и гуманитарные и экономические специальности.

Больше всего из них учатся в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях.

"Именно эти регионы и в дальнейшем остаются основными образовательными центрами Украины и площадками международного академического сотрудничества", – отметил Бабак.

По его словам, украинские вузы сохраняют институциональную способность, а образование иностранных студентов в Украине связано с экономическим эффектом, развитием научных партнерств и постепенным вхождением нашей страны в глобальное образовательное пространство.

Кроме того, это еще один аргумент, почему инвестиции в образование и университеты должны оставаться приоритетом, особенно во время войны.

