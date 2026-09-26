"Как ребенок может учиться, когда за окном – "Афган"?!" Киевлянка поделилась откровенными мыслями об уроках во время желтой воздушной тревоги

Мама украинской школьницы Дарья Максимова из Киева поделилась откровенным признанием по поводу уроков во время "желтой" воздушной тревоги. Женщина подчеркнула, что дети якобы должны перейти в условно безопасное место, однако на самом деле этого никто не делает. Кроме того, по ее словам, о переходе в безопасное место нельзя писать в чате класса, чтобы не попасть в скандал.

В посте в Threads Максимова возмущается, что детям сложно смотреть в экран и что-то запоминать, когда за окном творится "Афган". Женщина также подчеркнула, что во время атаки 25 сентября в Киеве погиб мальчик, который как раз учился во время воздушной тревоги.

"Дети в Киеве сейчас учатся онлайн. Начали писать, что онлайн-обучение все равно продолжается во время желтого уровня угрозы (дети переходят в условно безопасное место) — конечно, неофициально, потому что в чате класса такое писать нельзя, иначе могут отстранить от занятий. А мы живем в "горячем" районе, где постоянно что-то гремит. Сегодня убило мальчика — говорят, над открытой тетрадью. Скажите, а как можно учиться? Как ребенок может смотреть в экран и что-то запоминать, когда за окном "Афган", — написала мама школьницы.

Подобные посты стали распространяться в сети. На вопиющий случай отреагировал и учитель физики Руслан Цыганков. Под постом педагога украинцы высказали свое мнение об онлайн-обучении. Некоторые рассказали, что во время такого урока погибла учительница биологии, которая проводила занятия с детьми.

"Пожалуй, больше всего это потрясло родителей школьников. У меня тоже 14-летняя дочь — я просто не могу перестать думать и о судьбе того мальчика, и о том, что большинство детей остаются дома одни, когда родители разбегаются по работе, и о последствиях, и о рисках, и о необходимости зарабатывать деньги, и о необходимости выжить и помочь детям встать на ноги".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли дети учиться в классах и когда следует укрываться во время желтого уровня опасности.

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