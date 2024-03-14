Как реформировать НУШ в 5-6 классах: эксминистр образования и науки дала советы руководителям МОН

Программа Новой украинской школы, которая преподается в 5-6 классах, требует определенных дополнений для улучшения ее реализации в учебных заведениях. Бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич дала советы руководителям МОН, какие три шага нужно сделать одновременно для того, чтобы учителям стало легче работать по реформе.

Своим мнением Гриневич поделилась во время презентации исследования "Новая украинская школа в 5-6 классах: вызовы и внедрения". Экс-чиновница считает, что в первую очередь, для того, чтобы перезагрузить НУШ, нужно создать качественное медийное сопровождение реформы. Она уверяет, что коммуникационная волна, запущенная в начале изменений программы в начальных классах, недостаточно эффективна. Так что учителям нужны подробные объяснения, в чем суть НУШ, как применять полученные знания в реальной жизни и развивать практические навыки.

Кроме того, по мнению Гриневич, педагоги нуждаются в централизованном повышении квалификации. По ее словам, необходимо создать базовый курс для всех учителей НУШ, которые преподают в средней школе. Таким образом, просветители будут иметь одинаковый уровень знаний. Также, для того чтобы изменения стали системными, возникает необходимость подготовить тренеров, которые будут понимать ценность реформы.

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И последнее, на чем акцентировала внимание бывшая министр образования, – это пакет учебно-методических материалов для учителей 5-6 классов. По ее мнению, такой набор должен включать в себя не только учебник, но и методическое пособие для учителя и материалы, с которыми могут работать школьники. Гриневич считает, что такой комплект может быть и в электронном виде, который при необходимости можно будет распечатать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, результаты исследования показали, что не так с учебниками НУШ для 5-6 классов.

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