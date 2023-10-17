Как реорганизация НАУ повлияет на студентов и учебный процесс и что будет с преподавателями. Объясняет Оксен Лисовой

Национальный авиационный университет (НАУ) будет разделен на два учреждения высшего образования – Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию (г. Кропивницкий). Благодаря такому разделению удастся готовить профессии, связанные с авиацией, и создать ведущие центры развития обороноспособности Украины.

Как отметил Оксен Лесной в Facebook, такое решение не будет влиять на студентов, которые уже учатся в вузе. Образовательные программы будут перечислены в составе вновь КАИ.

Все студенты, которые решат поступать в авиационный институт, будут учиться уже по новым программам, направленным на усиление воздушной обороноспособности государства. Лисовой также добавил, что сотрудники бывшего НАУ смогут продолжить обучение студентов без изменения условий работы или уровня заработной платы. Кроме этого, изменение статуса национального на государственный также никак не повлияет на доплаты за степени или ученые звания преподавателей.

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"Безусловно, НАУ – заведение с историей и потенциалом. К сожалению, нереализованным в полной мере. Большинство специальностей в университете сегодня никак не связаны с авиацией или беспилотниками. Заведение выпускает политологов, социологов и менеджеров. Более того, треть образовательных программ НАУ имеет только условную аккредитацию. А руководство университета не вызывает доверия ни среди студентов и выпускников НАУ, ни среди потенциальных инвесторов", – сообщил Оксен Лисовой.

Пока вуз имеет исполняющего обязанности ректора, однако в ближайшее время руководитель учебного заведения будет избран путем выборов с обеспечением прозрачности и подотчетности наблюдательному совету. В его состав войдут представители бизнеса, органов государственной власти всех уровней, местного самоуправления, а также выпускники НАУ.

Глава Минобразования добавил, что решение о разъединении заведений инициировали в самой академии, поэтому соответствующие обращения поддержали Кировоградский областной совет и военная администрация, ведь под руководством другого ЗВО академия была ограничена в использовании оборонного потенциала.

Министр образования также добавил, что эта реорганизация предусматривает перезагрузку университета, а не "уничтожение" учебного заведения. Такая трансформация помогает делать шаги на пути создания мощных вузов, которые будут играть важную роль в обороне и национальной безопасности страны.

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