Как решить уравнение: хитрая головоломка со спичками

Регулярное решение головоломок помогает тренировать логическое мышление, внимательность и умение находить нестандартные решения. Такие задачи заставляют мозг анализировать детали и искать новые варианты, что положительно влияет на когнитивные способности.

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Кроме того, головоломки развивают пространственное воображение и способность быстро оценивать ситуацию. Попробуйте проверить свои силы, решив ещё одну интересную математическую загадку. Смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

Из спичек выложено уравнение 19 + 6 = 21, в котором содержится ошибка. На первый взгляд, ответ явно неправильный, ведь сумма чисел 19 и 6 равна 25. Задача состоит в том, чтобы исправить уравнение, переместив всего одну спичку.

Не спешите смотреть правильный ответ, приведённый ниже. Внимательно рассмотрите цифры и подумайте, как можно изменить их форму, не добавляя и не убирая лишних элементов. Именно внимательность к деталям является ключом к успешному решению таких головоломок.

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Ответ на головоломку

Если найти правильное решение не удалось, вот подсказка: нужно убрать верхнюю левую спичку из цифры 9, после чего она превратится в 3. Затем эту спичку следует добавить к цифре 6, чтобы получить 8. В результате уравнение примет правильный вид: 13 + 8 = 21.

OBOZ.UA предлагает еще одну интересную головоломку со спичками, в которой вам предстоит потренировать пространственное мышление.

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