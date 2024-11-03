Как родителям понять, что они нарушают личные границы подростка: 5 признаков

Излишне строгое воспитание детей в подростковом возрасте может лишить их важных возможности практиковать модели поведения, которые могли бы способствовать успешному переходу во взрослую жизнь. Родителям стоит "постепенно освобождать" подростков от своего влияния и не нарушать их личные границы.

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Такие выводы опубликованы в исследовании, в рамках которого ученые из США исследовали влияние чрезмерного воспитания на развитие студентов. Также оно показало, что дети, воспитывавшиеся в условиях чрезмерного родительства, демонстрировали перфекционистские черты характера, а также низкую мотивацию, проблемы с психическим здоровьем и трудности с самоэффективностью.

Издание Huffpost назвало 5 признаков того, что у родителей нездоровые границы с подростком. Это особенно актуально, когда дети начинают задумываться о переезде и поступлении в университет.

Вы постоянно напоминаете подростку о сроках

К подростковому возрасту ученики должны полагаться на ежедневники или планировщики с уведомлениями и будильниками, чтобы быть самостоятельными. Если они не уверены в сроках, они должны обратиться к учителям или одноклассникам самостоятельно. Родители, которые постоянно напоминают своим подросткам о сроках, не дают им испытать последствия того, что происходит, когда они забывают задание.

Вы общаетесь от имени своего ребенка с его учителями и другими взрослыми

Проблема возникает, когда родитель выступает в роли рупора ученика, поскольку это свидетельствует об "отсутствии уверенности в его способностях" и о том, что ребенок не является самостоятельным.

Ученик сможет добиться успехов, если будет сам нести ответственность за свое обучение.

Вам не нравится, когда ребенок расстраивается, столкнувшись с проблемой

Родителям тяжело видеть, как подросток борется с трудностями, и они не хотят чувствовать, что потерпели неудачу как родитель. Поэтому они расстраиваются и принимают решение самостоятельно справится с проблемой своего ребенка.

Взрослым может быть больно видеть, когда ребенок растерян или потерян, но если они хотят, чтобы он был уверен в себе, он должен делать все сам, говорят психологи.

Вы выбираете занятия для детей, темы их заданий или принимаете за них решения

Когда ваш детсадовец учит буквы и устанавливает школьные правила, родителям следует быть чрезмерно вовлеченными в домашние задания. Когда 7-летний ребенок говорит, что ему нужно написать эссе о семейной истории, и понятия не имеет, что это значит, родители могут предложить что-то вроде: "Почему бы тебе не написать о детстве дедушки?". Но, когда ребенок становится подростком, лучше дать ему вотум уверенности в собственных способностях.

Вы слишком вовлечены в процесс подачи документов в университет

Деанна Диксон, декан приемной комиссии колледжа Смита в Нортгемптоне, штат Массачусетс, сказала, что сочувствует родителям, которые помогают старшеклассникам с процессами подачи заявлений в колледж. Однако это становится проблемой, когда родители крадут свободу действий у своих детей.

Студенты, как правило, добиваются успехов в учебе и в других аспектах своей жизни, когда у них есть возможность почувствовать ответственность за свое обучение, идеи и выбор. Родителям важно поддерживать, а не подавлять это.

Ранее OBOZ.UA писал, что есть определенные разговоры, которые не стоит обсуждать в присутствии детей. По словам экспертов по вопросам воспитания, речь идет не о самой теме, а о том, как к ней подходят родители.

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