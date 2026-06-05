Как сделать 10 из 13 спичек: хитрая головоломка

Елена Былим
Моя Школа
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Как сделать 10 из 13 спичек: хитрая головоломка
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Интересная задача заставляет включить логику на полную мощность. Это головоломка, где в один ряд вертикально выложено тринадцать спичек, и задача состоит в том, чтобы понять, как из этих "единиц" получить число "десять", поэтому для поиска разгадки смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

Как сделать 10 из 13 спичек: хитрая головоломка

На первый взгляд, условие кажется математически невозможным, ведь забрать или добавить элементы нельзя. Суть загадки как раз и заключается в том, чтобы отойти от привычного сложения или вычитания и понять, каким именно образом из тринадцати отдельных вертикальных спичек можно визуально изобразить число "десять".

Ответ на головоломку

Чтобы разгадать эту головоломку, не нужно проводить сложные математические расчеты. Решение является чисто геометрическим: из всех имеющихся элементов необходимо просто выложить большие цифры 1 и 0, которые вместе образуют число 10.

Как сделать 10 из 13 спичек: хитрая головоломка

Конструкция цифр выглядит так:

Цифра 1: для ее создания используется ровно 5 спичек.

Цифра 0: выкладывается в форме вытянутого прямоугольника, на что уходит остальные 8 спичек. При этом по три штуки используется для левой и правой вертикальных сторон, и по одному – для верхней и нижней горизонтальных частей.

Таким образом, используя ровно 13 спичек, вы получаете число 10.

OBOZ.UA предлагает геометрическую головоломку со спичками, где вам придется из трех треугольников образовать 4 фигуры.

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