Как сделать 4 треугольника из 6 спичек: есть несколько способов
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Головоломки со спичками считаются отличным тренажером для развития пространственного воображения и творческого мышления. Основное условие этого задания кажется довольно простым: необходимо использовать шесть одинаковых спичек так, чтобы в результате получилось ровно четыре равносторонних треугольника.
Существует сразу три интересных способа выполнения этого условия.
Первый способ: трехмерный тетраэдр
Этот метод требует выхода за пределы двумерной плоскости. Поскольку классический тетраэдр состоит из четырех одинаковых равносторонних треугольных граней, шести ребер и четырёх вершин, каждое его ребро можно сформировать одной спичкой:
- Сначала положите три спички на плоскую поверхность в форме равностороннего треугольника, который послужит основой фигуры.
- Возьмите три оставшихся спички и соедините каждую из вершин основания в одной общей точке над основой (вершиной тетраэдра).
- Отрегулируйте высоту этой вершины так, чтобы наклонные спички образовывали стороны, равные сторонам основания.
В результате вы получите объемную пирамиду (тетраэдр), состоящую из четырех полноценных равносторонних треугольников.
Второй способ: треугольник на плоскости
Если же оставаться на плоской поверхности, можно использовать метод разделения большой фигуры на более мелкие части.
- Соберите один большой равносторонний треугольник, используя первые три спички (по одной на каждую сторону).
- С помощью трех остальных спичек соедините середины сторон образовавшегося большого треугольника.
Эти внутренние спички образуют один большой треугольник и один перевернутый центральный треугольник, который разделит общую площадь на четыре меньших равносторонних треугольника.
Третий способ: фигура в форме бабочки
Еще один вариант расположения спичек в плоскости позволяет получить четыре одинаковые фигуры путем их симметричного пересечения.
- Положите две спички параллельно друг другу на определенном расстоянии (они будут служить верхней и нижней основой).
- Четырьмя остальными спичками выложите крестообразные пересечения (ХХ) между основаниями в виде двух смежных остаточных форм.
В результате получится симметричная конструкция, по форме напоминающая бабочку или песочные часы, состоящая из четырех отдельных треугольников.
OBOZ.UA предлагает еще одну головоломку со спичками, в которой нужно исправить уравнение с помощью двух спичек.
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