Как сделать 4 треугольника из 6 спичек: есть несколько способов

Головоломки со спичками считаются отличным тренажером для развития пространственного воображения и творческого мышления. Основное условие этого задания кажется довольно простым: необходимо использовать шесть одинаковых спичек так, чтобы в результате получилось ровно четыре равносторонних треугольника.

Существует сразу три интересных способа выполнения этого условия.

Первый способ: трехмерный тетраэдр

Этот метод требует выхода за пределы двумерной плоскости. Поскольку классический тетраэдр состоит из четырех одинаковых равносторонних треугольных граней, шести ребер и четырёх вершин, каждое его ребро можно сформировать одной спичкой:

Сначала положите три спички на плоскую поверхность в форме равностороннего треугольника, который послужит основой фигуры. Возьмите три оставшихся спички и соедините каждую из вершин основания в одной общей точке над основой (вершиной тетраэдра). Отрегулируйте высоту этой вершины так, чтобы наклонные спички образовывали стороны, равные сторонам основания.

В результате вы получите объемную пирамиду (тетраэдр), состоящую из четырех полноценных равносторонних треугольников.

Второй способ: треугольник на плоскости

Если же оставаться на плоской поверхности, можно использовать метод разделения большой фигуры на более мелкие части.

Соберите один большой равносторонний треугольник, используя первые три спички (по одной на каждую сторону). С помощью трех остальных спичек соедините середины сторон образовавшегося большого треугольника.

Эти внутренние спички образуют один большой треугольник и один перевернутый центральный треугольник, который разделит общую площадь на четыре меньших равносторонних треугольника.

Третий способ: фигура в форме бабочки

Еще один вариант расположения спичек в плоскости позволяет получить четыре одинаковые фигуры путем их симметричного пересечения.

Положите две спички параллельно друг другу на определенном расстоянии (они будут служить верхней и нижней основой). Четырьмя остальными спичками выложите крестообразные пересечения (ХХ) между основаниями в виде двух смежных остаточных форм.

В результате получится симметричная конструкция, по форме напоминающая бабочку или песочные часы, состоящая из четырех отдельных треугольников.

OBOZ.UA предлагает еще одну головоломку со спичками, в которой нужно исправить уравнение с помощью двух спичек.

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