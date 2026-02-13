Как сделать 6 из 11: хитрая головоломка со спичками

Визуальные головоломки считаются эффективным способом поддерживать мозг в тонусе и развивать логическое мышление. Они помогают улучшать концентрацию, внимательность к деталям и способность быстро находить нестандартные решения. Именно поэтому такие задачи часто рекомендуют как полезную интеллектуальную разминку для людей любого возраста. Смотрите изображение ниже.

Предлагается математическая головоломка, составленная из спичек.

Из спичек выложено число XI (11). Задача состоит в том, чтобы превратить его в число VI (6), соблюдая четкое условие – разрешено убрать только три спички. Не складывать или передвигать.

На первый взгляд, задача может показаться сложной, ведь разница между числами существенная. Однако внимательный взгляд на расположение спичек подсказывает правильное решение. Важно мыслить не арифметически, а логически.

Ответ на головоломку

Развязка проста: нужно убрать все нижние спички из числа XI. После этого выложенная фигура автоматически превращается в римскую цифру VI (6).

Такие головоломки наглядно показывают, как внимательность и нестандартное мышление помогают быстро находить правильный ответ.

И на этот раз предлагается проверить свою смекалку так же с помощью римских цифр.

