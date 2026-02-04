Как сделать 9 из 3: быстрая головоломка со спичками

Головоломки со спичками – это способ хорошо размять мозги без дорогих гаджетов или сложных симуляторов. Все, что вам понадобится, это несколько палочек, логика и ваше пространственное воображение. Смотрите фото ниже.

Магия таких задач заключается в обманчивой простоте. Попробуйте переложить несколько спичек, чтобы получить правильное уравнение или развернуть фигуру на 180 градусов. Впрочем, сегодня OBOZ.UA предлагает несколько более простую головоломку, которая быстро проверит вас на сообразительность.

Перед вами три спички, а вам нужно превратить их в девять. И не ломая, а передвинув всего две палочки. Это идеальный тренажер для нестандартного мышления, который заставляет выходить за пределы привычных линий и цифр. Поэтому внимательно присмотритесь к изображению с заданием и подумайте, как вы можете сделать из трех спичек девять.

Далее будет объяснение, не листайте ниже, пока не придумаете свой ответ на задачу.

Итак, превратить три спички в девять здесь нужно не буквальном смысле. Из трех расположенных вертикально палочек мы собираем цифру "девять". А сделать это можно, если прибегнуть к римской записи. Кстати, исходное для нашей задачи расположение спичек в такой записи тоже означает 3. Все, что нам нужно, для превращения ее в девятку, это скрестить две спички справа.

