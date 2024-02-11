Как сделать, чтобы ученики не списывали и не пользовались ГДЗ: Коберник предложила действенный метод

Для того чтобы ученики не списывали и не пользовались готовыми домашними заданиями (ГДЗ), нужно уменьшать количество произведений, исторически внесенных в программу. Такого мнения придерживается соучредительца общественной организации "Смарт образование" и соавтор реформы "Новая украинская школа" Иванна Коберник.

Она отметила, что в программе должны появиться не только художественные, но публицистические, информационные и научные материалы. Об этом Коберник сказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Следует уменьшить количество произведений, исторически внесенных в программу, и дополнить ее современными текстами, интересными нынешним детям. Наконец-то должны появиться не только художественные, но и публицистические, информационные, научные материалы, потому тот же тест PISA также показал, что украинские подростки не умеют с ними работать", – сказала соавтор реформы НУШ.

По ее словам, исключение из учебного плана хотя бы одного стихотворения Тараса Шевченко считается политическим вопросом. Так что, по мнению специалиста, если государство хочет, чтобы дети читали, а не учились списывать и пользоваться ГДЗ, нужно уже сейчас менять учебную программу.

Видео дня

Интервью с Иванной Коберник читайте на OBOZ.UA здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что один из лучших учителей мира выступил за объединение украинской и зарубежной литературы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!