Шевченко должен быть наравне с Гюго: один из лучших учителей мира выступил за объединение украинской и зарубежной литературы

Один из лучших учителей мира Артур Пройдаков рассказал, почему он поддерживает интегрированный курс литературы в школе. По его словам, это позволяет наблюдать за художественной действительностью и у украинских, и у мировых авторов.

Таким мнением педагог поделился в интервью НТК. Он отметил, что таким образом можно на примере произведений Тараса Шевченко и Виктора Гюго исследовать разные явления, например романтизм в литературе.

"Мы на одно и то же явление, например романтизм, можем посмотреть и через призму произведений Тараса Шевченко, и через призму произведений Виктора Гюго. И мы таким образом вписываем себя в мировую карту. И это работает немного лучше. Я знаю, что сторонников интегрированного курса на сегодняшний день меньше, потому что большинство учителей за стандартную программу – отдельно украинская литература, отдельно мировая. Но мне кажется, будущее – в интеграции", – сказал Пройдаков.

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Он отметил, что, возможно, такие изменения коснутся в будущем и других предметов, в частности физики, химии и биологии, когда школьники будут изучать их в совокупности. Педагог также обратил внимание на опыт стран Европейского Союза, где школьники изучают язык и литературу в сочетании.

"Когда мы, например, читаем литературное произведение и на его примере исследуем виды предложений, лексики или какие-то орфографические моменты, обнаруживаем, уточняем. И мне кажется, что по состоянию на данный момент это для нас еще немного подозрительно и незнакомо", – подчеркнул учитель.

По его словам, скорее всего, в течение пяти лет такая интеграция станет новым трендом, который возобладает в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине было предложено сократить количество часов украинской литературы в школах.

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