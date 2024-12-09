Как сделать так, чтобы ребенок вас 'слышал' и реагировал на просьбу: этот простой совет действительно работает

Определяя правила, которые следует соблюдать детям, взрослые должны четко понимать запросы, особенности своих ожиданий и то, где проводится грань. Благодаря этому ребята будут слышать родителей и выполнять их просьбы.

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Педагог и писательница Нэнси Джергинс поделилась с іМom простым советом, как добиться того, чтобы ребенок придерживался дисциплины. Женщина обратилась к исследованию гарвардского ученого и назвала этот способ "сила почему".

"Вместо того, чтобы говорить: "Убери телефон за несколько минут", попробуйте: "Эй, убери телефон через 10 минут, потому что мы едим в 6". Второй подход дает очень четкую границу, а также содержит совет по дисциплине, которая сохранит ваш здравый смысл – он объясняет, почему", – делится Джергинс.

Она объясняет, что согласно исследованию, если люди понимают, почему их просят что-нибудь сделать, они, скорее всего, сделают это. Когда взрослые дисциплинируют детей, есть одно слово, мощно передающее причину решений: "Потому что".

В исследовании люди просили сократить очередь у копировального аппарата тремя разными способами:

Простите, у меня 5 страниц. Могу ли я использовать ксерокс?

Простите, у меня 5 страниц. Могу ли я воспользоваться ксероксом, потому что мне нужно сделать копию?

Простите, у меня 5 страниц. Могу ли я воспользоваться ксероксом, потому что я спешу?

Два запроса по "потому что" получили более 90% соответствия.

Так что когда детям называют причину, почему им нужно что-то делать, это дает им шанс развить навыки принятия решений вместо автоматического, бездумного "нет".

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