Психолог объяснила, почему не надо бояться говорить слово 'нет': в будущем дети вас поблагодарят

Большинство родителей сделали бы все, чтобы их дети были счастливы. Но иногда они не могут дать именно то, что ребята хотят в данный момент. По мнению детского психолога Бекки Кеннеди, взрослым важно говорить "нет" малышам.

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Родители часто соглашаются со всеми просьбами детей, стараясь избежать истерик, однако нарушаются определенные границы, которые помогают научиться надлежащему и уважительному поведению. Об этом специалист рассказала в подкасте, передает CNBC.

"Сказать "нет" нашим детям – это важный способ показать им, что мы их любим. Да, важно помочь детям почувствовать, что их желания и потребности ценятся, и это не зависит от того, говорят "да" или "нет" в любой ситуации. На самом деле, я поспорила б, ведь для наших детей становится почти опасно путать то, что их ценят, с тем, что они хотят", – рассказывает Кеннеди.

Дискомфорт от того, что детям говорят "нет", помогает им учиться справляться с разочарованием и развивать терпение. Ребятам, которым не хватает этих черт, может быть трудно развить амбиции и мотивацию, которые им понадобятся, чтобы стать счастливыми и успешными взрослыми.

Специалист советует оставаться твердыми и последовательными в своих решениях.

Две важнейшие обязанности любых родителей: это установить разумные границы для детей, обеспечить им безопасность и научить важным жизненным навыкам, а также проверить их чувства, чтобы укрепить доверие и помочь им научиться регулировать свои эмоции, отмечает Кеннеди.

Каждый раз, когда малыш реагирует негативно, эксперт советует относиться с пониманием к его чувствам, выслушивать и предлагать поддержку.

Этот процесс очень важен для навыков взрослой жизни, отмечает психологиня.

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