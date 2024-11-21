'Мама в окошке Zoom'. Почему родители не должны вмешиваться в дистанционное обучение ребенка: разъяснение психолога

Есть родители, которые во время онлайн-уроков контролируют своих детей настолько, что появляются в их окошке в Zoom. Однако такие действия обычно не несут положительный характер, а свидетельствуют о токсической заботе и собственных страхах родителей.

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Об этом сказал психолог Вадим Колесников в эфире подкаста "Говоримо про освіту з ОДМ". По его словам, учителя всегда чувствуют, когда родители действительно стремятся быть вовлеченными в учебные и образовательные процессы своих детей, а когда делают это только на словах, а по факту только критикуют и контролируют.

Также педагоги видят, что некоторые успехи ребенка – это не его результаты, а мамы или папы. Следует понять мотивы таких родителей.

"На самом деле, мама контролирует не только ребенка, но и учительницу, класс, кто как отвечает, объективные ли оценки ставит педагог. Это недоверие, страх к жизни, ожидание несправедливости и стремление быть на "стреме". Учитель это видит и ему стоит наладить с такой мамой определенное сотрудничество. Обязательно нужно говорить, что часть работы ребенок должен выполнять самостоятельно: "Не могу поставить высокую оценку, когда треть работы ребенок не делает сам", – отметил психолог.

Он посоветовал учителям "брать таких мам в коллаборацию" или давать им задания для всего класса, например, создать какой-то мерч. Таким образом, мама будет задействована в учебном процессе и перестанет бояться школы.

"Такая мама должна быть задействована в процессе, тогда она не только почувствует себя важной, но и будет видеть, что у нее что-то получается и будет меньше бояться школы. Такой гиперконтроль и токсичная забота – это от страха. На свете есть один страх – умереть, а все остальное – его проявления. А человек умирает, когда не справляется. То есть это страх не справиться. Следует такой маме говорить: "Вы справляетесь хорошо, вы молодец, но пусть задания ребенок выполняет сам", –добавил Колесников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психолог Вадим Колесников рассказал, почему у членов семьи могут быть разные предпочтения.

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