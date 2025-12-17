Как сделать уравнение правильным? Головоломка со спичками

Юлия Потерянко
Моя Школа
204
Как сделать уравнение правильным? Головоломка со спичками

Вы когда-нибудь пробовали решить уравнение, записанное римскими цифрами? В этой головоломке со спичками вам придется не просто сделать это, а исправить пример так, чтобы обе его части сходились. Смотрите фото ниже.

Видео дня

Сразу подсказка от OBOZ.UA: чтобы справиться с этой задачей, вам достаточно будет передвинуть одну спичку. Но придется как следует подумать, какую именно и куда.

Как сделать уравнение правильным? Головоломка со спичками

Итак, перед вами уравнение І + ІІ + ІІІ = ІІІ. Если записать его более привычными арабскими цифрами, получим пример 1 + 2 + 3 = 3. Две его части очевидным образом не сходятся.

Хорошо подумайте над тем, какую именно спичку из примера, в котором цифры записаны по римской системе, надо передвинуть. И да, это должна быть именно одна спичка. На самом деле вам придется перебрать в голове не один вариант, пока вы найдете ответ. Однако такие головоломки тренируют не только внимательность, логику, но и способность выбирать оптимальное решение проблемы. Дайте себе достаточно времени, чтобы подумать над этой головоломкой.

Ответ смотрите в подсказке, которую мы публикуем ниже.

Чтобы решить эту задачу, нужно принимать во внимание не только запись самих цифр, но и знаков в уравнении. Ведь для решения нам понадобится превратить один из плюсов в минус, а единицу – в двойку.

Исправленное уравнение имеет такой вид: ІІ – ІІ + ІІІ = ІІІ. Вертикальную спичку из первого плюса в примере нам нужно было превратить во вторую палочку в римской цифре 2 в начале уравнения.

Как сделать уравнение правильным? Головоломка со спичками

Если эта задача показалась вам слишком сложной, OBOZ.UA предлагает потренироваться на более простой головоломке со спичками, где нужно добавить одну палочку, чтобы исправить уравнение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

головоломкатестыматематика