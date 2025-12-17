Как сделать уравнение правильным? Головоломка со спичками

Вы когда-нибудь пробовали решить уравнение, записанное римскими цифрами? В этой головоломке со спичками вам придется не просто сделать это, а исправить пример так, чтобы обе его части сходились. Смотрите фото ниже.

Сразу подсказка от OBOZ.UA: чтобы справиться с этой задачей, вам достаточно будет передвинуть одну спичку. Но придется как следует подумать, какую именно и куда.

Итак, перед вами уравнение І + ІІ + ІІІ = ІІІ. Если записать его более привычными арабскими цифрами, получим пример 1 + 2 + 3 = 3. Две его части очевидным образом не сходятся.

Хорошо подумайте над тем, какую именно спичку из примера, в котором цифры записаны по римской системе, надо передвинуть. И да, это должна быть именно одна спичка. На самом деле вам придется перебрать в голове не один вариант, пока вы найдете ответ. Однако такие головоломки тренируют не только внимательность, логику, но и способность выбирать оптимальное решение проблемы. Дайте себе достаточно времени, чтобы подумать над этой головоломкой.

Ответ смотрите в подсказке, которую мы публикуем ниже.

Чтобы решить эту задачу, нужно принимать во внимание не только запись самих цифр, но и знаков в уравнении. Ведь для решения нам понадобится превратить один из плюсов в минус, а единицу – в двойку.

Исправленное уравнение имеет такой вид: ІІ – ІІ + ІІІ = ІІІ. Вертикальную спичку из первого плюса в примере нам нужно было превратить во вторую палочку в римской цифре 2 в начале уравнения.

