Как сделать уравнение правильным: головоломка со спичками
Предложенная сегодня головоломка заставляет мыслить нестандартно и является отличной тренировкой для вашего мозга в перерыве между повседневными делами. Чтобы найти правильный ответ и увидеть условие задачи, смотрите изображение ниже.
В основе задачи лежит простое, на первый взгляд, умножение: 4 × 9 = 46. Очевидно, что результат математически неверен, поэтому предлагается изменить положение всего двух спичек, чтобы уравнение стало правильным.
Авторы головоломки установили жесткий лимит – всего 25 секунд. Такое ограничение во времени помогает не только проверить логику, но и выяснить, насколько быстро вы способны концентрировать внимание на деталях под давлением таймера.
Регулярное решение подобных логических задач помогает:
- Поддерживать остроту мышления.
- Развивать креативный подход к стандартным проблемам.
- Улучшать зрительную память и аналитические навыки.
Ответ на головоломку
Если вам не удалось самостоятельно разгадать дилемму за отведенное время – не расстраивайтесь. Для получения верного равенства необходимо осуществить следующие шаги:
- Превратите цифру 4 в 5.
- Для этого возьмите одну вертикальную спичку с цифры 6 (которая стоит в ответе) и переместите ее к четверке, а также измените положение собственной спички цифры 4, чтобы сформировать пятерку.
- После того, как вы забрали спичку из числа 46, оно превращается в 45.
Таким образом, вы получаете идеальное математическое уравнение: 5 × 9 = 45.
