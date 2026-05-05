Как сделать уравнение правильным: головоломка со спичками

Предложенная сегодня головоломка заставляет мыслить нестандартно и является отличной тренировкой для вашего мозга в перерыве между повседневными делами. Чтобы найти правильный ответ и увидеть условие задачи, смотрите изображение ниже.

В основе задачи лежит простое, на первый взгляд, умножение: 4 × 9 = 46. Очевидно, что результат математически неверен, поэтому предлагается изменить положение всего двух спичек, чтобы уравнение стало правильным.

Авторы головоломки установили жесткий лимит – всего 25 секунд. Такое ограничение во времени помогает не только проверить логику, но и выяснить, насколько быстро вы способны концентрировать внимание на деталях под давлением таймера.

Регулярное решение подобных логических задач помогает:

Поддерживать остроту мышления.

Развивать креативный подход к стандартным проблемам.

Улучшать зрительную память и аналитические навыки.

Ответ на головоломку

Если вам не удалось самостоятельно разгадать дилемму за отведенное время – не расстраивайтесь. Для получения верного равенства необходимо осуществить следующие шаги:

Превратите цифру 4 в 5. Для этого возьмите одну вертикальную спичку с цифры 6 (которая стоит в ответе) и переместите ее к четверке, а также измените положение собственной спички цифры 4, чтобы сформировать пятерку. После того, как вы забрали спичку из числа 46, оно превращается в 45.

Таким образом, вы получаете идеальное математическое уравнение: 5 × 9 = 45.

