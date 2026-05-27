Как сделать уравнение правильным, не передвинув ни одной спички: головоломка

Головоломки, где нужно передвинуть одну или несколько спичек, чтобы исправить уравнение, стали в последнее время настоящим хитом в интернете. Но можете ли вы решить аналогичную задачу, в которой, однако, не надо ничего передвигать? Смотрите изображение ниже.

В этой задаче, которую составил портал myhomeschoolmath.com перед вами находится уравнение, изложенное римскими цифрами. Если перевести запись ХІ + І = Х в более привычные арабские цифры, получится 11 + 1 = 10. Если вы начали думать, куда и сколько спичек перевести, чтобы исправить этот пример, сделайте паузу – его можно привести в порядок, ничего не меняя в записи. Ваша задача – догадаться, как именно.

Такие задачи заставляют мозг отойти от стандартных шаблонов и взглянуть на математические символы и цифры как на подвижные геометрические конструкции. Но конкретно эта задача даже сложнее, и поэтому интереснее. Как можно все исправить, не передвинув ни одной спички?

Однако решение существует. Дайте себе достаточно времени подумать над ним. Это прекрасно развивает нестандартное мышление, которое помогает находить креативные выходы из реальных жизненных проблем. Готовы перейти к подсказке?

Чтобы исправить это уравнение, не передвинув ни одной спички, нужно просто посмотреть на него вверх ногами. Ну, или же перевернуть изображение на 180 градусов. Это даст нам запись Х = І + ІХ, то есть 10 = 1 + 9. Вот и все, ничего передвигать не пришлось, а уравнение сошлось.

