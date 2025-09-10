Как сказать "короче" на украинском: лучшие варианты
Слово "короче" для многих людей, которые долго разговаривали на русском, стало паразитом, который засоряет речь. Самое печальное то, что даже после перехода на украинский язык оно все равно остается у таких людей одним из наиболее употребляемых.
Между тем, в нашем языке существует достаточно соответствий, которыми можно заменить этот паразит. OBOZ.UA разбирался, что можно найти в словарях и как избавиться от привычки использовать слова-паразиты в целом.
Сразу стоит отметить, что "украинизировать" этого паразита в вариант "коротше" не стоит. Прилагательное "короткий", не имеет в украинском языке логической степени "коротший" в значении "меньший по объему речи". Так можно сказать о печатном или рукописном тексте, который имеет физическое выражение, но не об устной речи. Значит, стоит искать другие заменители.
И вот что нам предлагают в таком случае на замену словари:
- словом;
- отже;
- тож;
- до речі;
- так ось;
- менше з тим;
- у двох словах;
- загалом;
- простіше кажучи;
- підсумуємо.
Но так можно заменить русское "короче" в тех случаях, когда это слово имеет смысловую нагрузку. А как быть, когда оно является паразитом? В таком случае стоит поработать над своей речью в целом. Вот какие практики могут пригодиться.
- Осознайте проблему
Запишите свою естественную речь на диктофон, переслушайте запись и отметьте, какие слова-паразиты вы употребляете. Начните обращать внимание на случаи их употребления.
- Говорите медленнее
Слова-паразиты появляются чаще, когда мы спешим. Если говорить немного медленнее и делать в процессе речи паузы, они автоматически исчезают.
- Пропускайте слова-паразиты
Попробуйте сознательно заменять слово-паразит короткой паузой. Сначала это может показаться странным, но со временем речь станет чище и выразительнее.
- Расширяйте словарный запас
Иногда слова-паразиты появляются, потому что человеку не хватает точной формулировки. Если тренироваться подбирать синонимы, использовать более точные слова, речь становится разнообразнее, и всевозможные "короче" исчезают сами собой.
- Практикуйте публичные выступления
Чем чаще мы оказываемся в ситуациях, когда нам надо в формальном стиле общаться с аудиторией – большой или маленькой – тем лучше мы контролируем свою речь в целом. Поэтому не упускайте возможность выступить публично.
