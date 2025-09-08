Как будет на украинском 'леска': перевод знают не все

Эту прочную нить хотя бы раз в жизни использовал каждый из нас – кто-то цеплял ее к рыболовной удочке, кто-то нанизывал на нее бисер или бусины, чтобы сделать себе украшение. Но знаете ли вы правильное ее название на украинском языке?

После длительной русификации почти каждый украинец с легкостью вспомнит слово "леска". Кто-то пытается идти более простым путем и адаптировать его к украинской фонетике, поэтому говорит "льоска" или "ліска". Конечно, все эти варианты с точки зрения литературного языка являются неправильными. OBOZ.UA разбирался, как же на самом деле стоит называть такую нить.

А словари здесь более чем однозначны. Прочную нить для рыбалки и не только на украинском языке правильно называть словом "волосінь". И это очень логичное название, ведь до изобретения синтетических материалов такие нити делали, сплетая между собой прочный конский волос.

Кстати, русское "леска" является производным от слова "лес". Согласитесь, здесь связь совсем не такая очевидная.

Вот как мы употребляем это слово на практике:

Він прив’язав до волосіні новий гачок і вирушив на риболовлю.

Ходімо купимо тоненької волосіні на нові намиста.

Примечательно, что слово "ліска" в украинском языке тоже существует, но оно имеет совсем другое значение. Им обозначают плетеную ограду – в таком случае оно является уменьшительной формой от слова "ліса". Также словом "ліска" могут называть орешник или трость, изготовленную из его древесины.

