"Тюрма" или "в'язниця"? Как сказать на украинском: ответ вас удивит

Анна Боклажук
Моя Школа
261
'Тюрма' или 'в'язниця'? Как сказать на украинском: ответ вас удивит

В украинском языке существует немало слов, которые большинство считает калькой с русского, хотя на самом деле это не так. И слово "тюрьма" также сюда относится.

Видео дня

Дело в том, что по данным украинских словарей, слова "тюрма" и "в'язниця" являются синонимами, и оба означают помещение, где отбывают наказание люди, которые лишены свободы из-за того, что совершили преступление. Однако, все же, разница в этих словах есть. Подробнее читайте в материале OBOZ.UA

''Тюрма'' или ''в'язниця''? Как сказать на украинском: ответ вас удивит

Несмотря на то, что эти слова могут по смыслу заменять друг друга, более правильным все же будет использование слова "в'язниця". Как объясняет языковед Александр Пономарив, из двух синонимов – "тюрма" и "в'язниця" – лучше первый, потому что он исконно украинский.

Кроме того, именно это слово используют в официальных документах, обращениях и юридических публикациях.

''Тюрма'' или ''в'язниця''? Как сказать на украинском: ответ вас удивит

Однако и говорить слово "тюрма" не будет ошибкой или русизмом. Хотя его использование возможно больше в повседневных разговорах.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какая разница между словами "спасибі" и "дякую", и какое из них будет более правильным в использовании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание Украиныукраинский языкАлександр Пономарив