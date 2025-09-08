''Тюрма'' или ''в'язниця''? Как сказать на украинском: ответ вас удивит

В украинском языке существует немало слов, которые большинство считает калькой с русского, хотя на самом деле это не так. И слово "тюрьма" также сюда относится.

Дело в том, что по данным украинских словарей, слова "тюрма" и "в'язниця" являются синонимами, и оба означают помещение, где отбывают наказание люди, которые лишены свободы из-за того, что совершили преступление. Однако, все же, разница в этих словах есть. Подробнее читайте в материале OBOZ.UA

Несмотря на то, что эти слова могут по смыслу заменять друг друга, более правильным все же будет использование слова "в'язниця". Как объясняет языковед Александр Пономарив, из двух синонимов – "тюрма" и "в'язниця" – лучше первый, потому что он исконно украинский.

Кроме того, именно это слово используют в официальных документах, обращениях и юридических публикациях.

Однако и говорить слово "тюрма" не будет ошибкой или русизмом. Хотя его использование возможно больше в повседневных разговорах.

