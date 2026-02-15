Как сказать 'мне все равно' на украинском: лучшие варианты

В разговорной речи часто можно услышать выражение "все равно", которым обозначают безразличие или отсутствие разницы. Однако это русизм, который не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

Дословный перевод "все рівно" является калькой и также употребляется неправильно в таком значении. OBOZ.UA рассказывает, как правильно выразить равнодушие на украинском и почему стоит избегать калькированных форм.

В украинском языке существует слово "рівно", но оно имеет другое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то ровном – поверхность, дорогу, линию, срез. Например: "стіна пофарбована рівно", "дорога йде рівно". В таком контексте антонимом будет "криво".

Когда же говорят о равнодушии, форма "все рівно" является калькой с русского и не соответствует нормам украинского языка. Поэтому в значении "мне все равно" ее использовать не стоит.

Чтобы передать смысл русского "мне все равно", на украинском можно сказать:

мені байдуже;

мені однаково;

мені все одно;

мені однаковісінько;

так чи так;

мені це не цікаво;

мене це не обходить.

Интересно, что при переводе большинства приведенных вариантов на русский язык мы снова получим только одну формулировку – "мне все равно". Это демонстрирует богатство украинской лексики и ее способность передавать оттенки значений. Украинский язык имеет собственные естественные конструкции, которые не требуют заимствованных калек.

