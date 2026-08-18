Как сказать на украинском "баловень судьбы": вариантов несколько

Наверное, у каждого есть такой знакомый, которому постоянно везет. Даже из довольно рискованных ситуаций такой человек выходит без потерь, все дается ему легко. Если вы долго общались на русском, то, возможно, помните, что таких людей называют "баловень судьбы", но как передать это значение на украинском языке?

OBOZ.UA изучил различные словари, чтобы найти подходящие эквиваленты. Оказалось, что этот фразеологизм вполне можно перевести буквально, что с конструкциями такого рода случается не так часто. Нужно лишь подобрать правильные слова.

Так, существительное "баловень" на украинском языке переводится как "пестун". Им и можно воспользоваться, чтобы передать нужное значение, образовав выражение "пестун долі". Справочная литература фиксирует его как нормативное. Кроме того, у этого выражения есть несколько похожих форм:

пестун (пестунчик) долі;

пестій долі;

пестунчик фортуни;

милованець долі;

пещенець долі.

Но о таком человеке можно сказать и одним словом. Здесь тоже словари предлагают несколько вариантов:

щасник / щасниця;

таланник / таланниця;

щасливець / щасливиця.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский "на углу дома".

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