Как сказать на украинском ''до свадьбы заживет''?

После того как украинцы массово перешли на общение в быту на родном языке, большинство выражений, которые используются в ежедневных разговорах, просто переводятся с русского. Одним из таких является "до свадьбы заживет" и его перевод – "до весілля заживе".

Видео дня

Однако, как объясняет в своем видео в социальной сети TikTok языковед Мария Словолюб, это ошибка. Ведь в украинском языке есть свое колоритное соответствие.

В ролике филолог предлагает использовать вариант: "Загоїться, доки весілля скоїться".

Она рассказала, что слово "заживати" в украинском языке используется совсем в другом значении.

"Корректным употреблением будет: "Ми зажили по новому", "Вони зажили слави", а не когда речь идет о ранах, душевных или физических. Потому что они "загоюються"", – объясняет Словолюб.

Ранее OBOZ.UA писал о трех самых распространенных ошибках, которые делают украинцы, поздравляя друг друга с днем рождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!